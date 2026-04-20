Россия
07:23, 20 апреля 2026

Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на юг России

В ночь на 20 апреля средства ПВО сбили над регионами России 112 украинских БПЛА
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь с 19 на 20 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 112 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое заявление после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг России выпустило Минобороны.

По заявлению оборонного ведомства, атаке подверглись семь российских регионов, среди которых Астраханская и Воронежская области, а также Краснодарский край и Крым. Также украинские беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.

Как сообщалось ранее, город Туапсе вновь подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о смерти мирного жителя в ходе удара по морскому порту.

    Последние новости

    В российском городе горит морской порт. Что известно о массированной атаке дронов ВСУ?

    В Раде заявили о планах Зеленского спровоцировать Белоруссию для удара по «шахедам»

    Водителей предупредили об ограничении движения в Коммунарке

    США обвинили в незаконных казнях

    Россиян призвали заменить один тип плит на кухне

    Россия провернула нестандартную сделку с золотом

    Изнасиловавшей 15-летнего школьника учительнице предъявили новые обвинения

    Жители одной страны ЕС устремились получить российское гражданство

    В России поддержали увеличение выплат по ОСАГО

    Москвичам рассказали о погоде в начале недели

    Все новости
