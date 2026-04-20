В ночь на 20 апреля средства ПВО сбили над регионами России 112 украинских БПЛА

В ночь с 19 на 20 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 112 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое заявление после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг России выпустило Минобороны.

По заявлению оборонного ведомства, атаке подверглись семь российских регионов, среди которых Астраханская и Воронежская области, а также Краснодарский край и Крым. Также украинские беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.

Как сообщалось ранее, город Туапсе вновь подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о смерти мирного жителя в ходе удара по морскому порту.