Россия
08:08, 22 апреля 2026Россия

Стало известно об ударе гигантских дронов ВСУ по российскому городу

ВСУ могли атаковать Сызрань в Самарской области гигантскими БПЛА модели «Лютый»
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Сызрань в Самарской области гигантскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) модели «Лютый». Об этом стало известно из публикации Shot.

Дроны «Лютый» могут преодолевать более тысячи километров. Размах крыльев беспилотников этой модели достигает почти семи метров, длина — 4,4 метра.

Как сообщает Shot, при ударе по Сызрани БПЛА могли запускать из Харьковской области. Утверждается, что часть дронов продолжает лететь в сторону города.

Об атаке ВСУ на Сызрань стало известно в ночь на 22 апреля. Украинские беспилотники попали в два жилых дома. В одном из них произошло возгорание, во втором частично обрушился один из подъездов. Под завалами могут находиться жильцы. МЧС публиковало кадры с места взрыва.

    Последние новости

    Российская армия нанесла удар по командирам ВСУ. Офицеры получили награды от Зеленского за вторжение в Курскую область

    Европейским банкам передадут напугавшую их ИИ-модель

    В Курске во дворе дома упал украинский беспилотник

    Стало известно об ударе гигантских дронов ВСУ по российскому городу

    В Москве наступил самый теплый день недели

    Украинские офицеры бросили личный состав на позициях и дезертировали

    Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

    Солиста Мариинки взяли в заложники и избили

    Полицейский объяснил покушение на коллегу действием черной магии

    Объявлено о более чем 10 пострадавших при ударе ВСУ по Сызрани

    Все новости
