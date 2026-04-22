Стало известно об ударе гигантских дронов ВСУ по российскому городу

ВСУ могли атаковать Сызрань в Самарской области гигантскими БПЛА модели «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Сызрань в Самарской области гигантскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) модели «Лютый». Об этом стало известно из публикации Shot.

Дроны «Лютый» могут преодолевать более тысячи километров. Размах крыльев беспилотников этой модели достигает почти семи метров, длина — 4,4 метра.

Как сообщает Shot, при ударе по Сызрани БПЛА могли запускать из Харьковской области. Утверждается, что часть дронов продолжает лететь в сторону города.

Об атаке ВСУ на Сызрань стало известно в ночь на 22 апреля. Украинские беспилотники попали в два жилых дома. В одном из них произошло возгорание, во втором частично обрушился один из подъездов. Под завалами могут находиться жильцы. МЧС публиковало кадры с места взрыва.