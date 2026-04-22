07:45, 22 апреля 2026

Под удар ВСУ попала еще одна жилая многоэтажка в Сызрани

Второй многоквартирный жилой дом в Сызрани попал под удар беспилотника ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Второй многоквартирный жилой дом в Сызрани попал под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ударе по второй жилой многоэтажке сообщает Mash.

По информации издания, при попадании второго дрона в здание возник пожар. Возгорание возникло на шестом этаже десятиэтажного дома.

Об атаке ВСУ на Сызрань стало известно в ночь на 22 апреля. МЧС публиковало кадры с места взрыва первого дрона, из-за которого частично обрушился подъезд другого жилого дома.

Как сообщало Министерство обороны России, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны 155 украинских беспилотных летательных аппаратов.

