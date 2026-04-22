07:15, 22 апреля 2026Россия

К месту обрушения дома в Сызрани отправили дополнительные силы спасателей

МЧС: Под завалами дома в Сызрани могут находиться еще два человека
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

МЧС расширило группировку спасателей, которых решено задействовать в поисково-спасательных работах на месте частичного обрушения дома в Сызрани. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, 55 спасателей Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области были дополнительно направлены в Сызрань для проведения поисково-спасательных работ.

Как уточняется, к ликвидации последствий ЧП привлекают более 300 человек, а также свыше 80 единиц техники. К настоящему моменту спасены трое взрослых и один ребенок, оказавшиеся под завалами дома. Однако там могут находиться еще два человека, включая одного ребенка.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что частичное обрушение подъезда в Сызрани произошло из-за атаки БПЛА. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

Сильные взрывы местные жители начали слышать около трех часов ночи по местному времени.

    Последние новости

    Трамп продлил режим прекращения огня в Иране, а Тегеран отказался от перемирия. В чем не сошлись стороны?

    Россиянин помог ВСУ закупить оружие

    Американский министр высказался об «Экономической ярости»

    Под удар ВСУ попала еще одна жилая многоэтажка в Сызрани

    Минобороны выпустило заявление после массированного налета ВСУ на регионы России

    Приговор за секс на могиле матери вынесли российской блогерше

    Россиян предупредили об угрозе ареста за сбитого голубя

    Названы упражнения для идеального тела для мужчин после 40 лет

    Трамп сделал громкое заявление о «крахе» Ирана

    Цвет USB-портов компьютера объяснили

    Все новости
