К месту обрушения дома в Сызрани отправили дополнительные силы спасателей

МЧС: Под завалами дома в Сызрани могут находиться еще два человека

МЧС расширило группировку спасателей, которых решено задействовать в поисково-спасательных работах на месте частичного обрушения дома в Сызрани. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, 55 спасателей Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области были дополнительно направлены в Сызрань для проведения поисково-спасательных работ.

Как уточняется, к ликвидации последствий ЧП привлекают более 300 человек, а также свыше 80 единиц техники. К настоящему моменту спасены трое взрослых и один ребенок, оказавшиеся под завалами дома. Однако там могут находиться еще два человека, включая одного ребенка.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что частичное обрушение подъезда в Сызрани произошло из-за атаки БПЛА. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

Сильные взрывы местные жители начали слышать около трех часов ночи по местному времени.