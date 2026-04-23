11:47, 23 апреля 2026Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на многоэтажку в российском городе

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В правительстве Самарской области сообщили о самочувствии пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажку в Сызрани. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Как стало известно агентству, тяжелого пациента перевели в специализированное учреждение Самары для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Еще один пострадавший продолжает лечение в больнице Сызрани. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Всего при атаке ВСУ на многоквартирный дом пострадали 12 человек. Кроме того, не удалось спасти женщину и ребенка.

О том, что дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области, стало известно 22 апреля. Из-за падения одного из беспилотных аппаратов частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома, а также пострадали еще одна многоэтажка и общественные здания. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

