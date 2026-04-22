В российском городе ввели режим ЧС после обрушения части дома из-за атаки ВСУ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:23, 22 апреля 2026Россия

В Сызрани ввели режим ЧС после обрушения части дома из-за атаки ВСУ

В Сызрани ввели режим ЧС после обрушения части дома из-за атаки ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: МЧС РФ

В Сызрани ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после обрушения части дома из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, пишет ТАСС.

«В границах городского округа Сызрань введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера», — объяснил чиновник.

Он также пообещал, что семьям жертв удара, а также пострадавшим в ближайшее время выплатят материальную помощь.

Об атаке дронов ВСУ на Сызрань стало известно ранее 22 апреля. Известно, что из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома, а также пострадала еще одна многоэтажка.

По последним данным, пострадали 12 человек, еще двух, по словам Федорищева, спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok