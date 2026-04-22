15:53, 22 апреля 2026Россия

Появились новые подробности о разрушениях в российском городе после налета дронов ВСУ

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дарья Малеева / ТАСС

В Сызрани ряд общественных зданий получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Новые подробности о разрушениях в российском городе после налета дронов раскрыл глава Самарской области Вячеслав Федорищев, передает РИА Новости.

Губернатор сообщил о начале обследования поврежденных в результате атаки ВСУ зданий. Как оказалось, разрушения зафиксированы не только в двух многоквартирных домах, но также в частных домовладениях и в общественных зданиях.

«Как только комиссия даст заключение — приступим к восстановлению», — заверил Федорищев.

О том, что дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области, стало известно 22 апреля. Из-за падения одного из беспилотных аппаратов частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома, а также пострадала еще одна многоэтажка.

По последним данным, пострадали 12 человек. Кроме того, не удалось спасти женщину и ребенка, их достали из-под завалов. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

