Песков: Киевские власти своими руками сотворили трагедию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом прокомментировал ситуацию на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Песков назвал виновного в катастрофе на Украине и подчеркнул, что к ней привели сами киевские власти. «Они ввергли свою страну в катастрофу, их руками была сотворена та трагедия, которая там происходит», — сказал он.

Ранее Песков высказался о сложности переговоров по Украине. Он подчеркнул, что полноформатный диалог начнется после прекращения огня. По словам Пескова, оно наступит в случае отвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса.