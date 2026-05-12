Путешествия
18:11, 12 мая 2026

Три туриста попались в российском аэропорту с кораллами из Египта

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Три туриста попались в аэропорту Челябинска с кораллами из Египта. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Так, у двух россиян, прибывших из Шарм-эш-Шейха, нашли девять и 15 кораллов в чемоданах. Еще три экземпляра привезла с собой на родину туристка, отдыхавшая в Хургаде. Все трое заявили, что не знали об ограничениях — для ввоза кораллов на территорию ЕАЭС необходимы специальные разрешения и таможенное декларирование.

В отношении одного из туристов возбудили два административных дела, решение по другим случаям пока не оглашено. Тем не менее россиянам грозят штрафы и конфискация кораллов.

Ранее иностранец привез другу в Россию 225 кубинских сигар и оказался под угрозой тюрьмы. Путешественник заявил, что не знал о таможенных правилах декларирования товаров.

