Три туриста попались в российском аэропорту с кораллами из Египта

Три туриста попались в аэропорту Челябинска с кораллами из Египта. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Так, у двух россиян, прибывших из Шарм-эш-Шейха, нашли девять и 15 кораллов в чемоданах. Еще три экземпляра привезла с собой на родину туристка, отдыхавшая в Хургаде. Все трое заявили, что не знали об ограничениях — для ввоза кораллов на территорию ЕАЭС необходимы специальные разрешения и таможенное декларирование.

В отношении одного из туристов возбудили два административных дела, решение по другим случаям пока не оглашено. Тем не менее россиянам грозят штрафы и конфискация кораллов.

