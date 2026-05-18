11:04, 18 мая 2026

Назван вероятный новый исполнитель роли Джеймса Бонда

Variety: Актер Том Фрэнсис претендует на роль нового Джеймса Бонда
Ольга Коровина

Фото: Jeff Spicer / Getty Images For SOLT

Британский актер Том Фрэнсис может стать следующим исполнителем роли Джеймса Бонда. Об этом пишет Variety.

26-летний артист наиболее известен по работе на театральной сцене. Фрэнсис вместе с певицей Николь Шерзингер сыграл в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера «Бульвар Сансет» и был удостоен престижной премии Лоренса Оливье.

Как отмечает Variety, имена других претендентов на роль не подтверждены официально. Среди них — Джейкоб Элорди, Каллум Тернер и Аарон Тейлор-Джонсон.

Предыдущий фильм о Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли вышел в 2021 году. В картине Крейг вернулся к образу агента 007 в пятый раз.

Ранее сообщалось, что на роль агента британской разведки рассматривают молодого актера в возрасте около 30 лет. Вторым критерием для отбора кандидатов станет их рост. По мнению продюсеров, будущий Бонд должен быть высоким, от 178 сантиметров.

