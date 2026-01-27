Реклама

Модели дали американскую визу талантов за большую грудь

The Times: «Смешной девушке с большой грудью» дали американскую визу талантов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @qveenjuliaa

Канадская модель Джулия Эйн получила американскую визу O-1B для людей с «выдающимися способностями в искусстве», также известную как виза талантов, за видео в соцсетях. Об этом пишет издание The Times.

25-летняя Эйн работает на платформе Fanfix — аналоге OnlyFans без обнаженного контента. Кроме того, у нее более 1,3 миллиона подписчиков в социальных сетях. Она характеризует себя как смешную девушку с большой грудью.

Помимо 24 видеороликов заявка на визу включала спонсорское письмо от Fanfix, данные о доходах и просмотрах, а также десять рекомендательных писем от других инфлюэнсеров. «Может, мои выдающиеся способности в том, что у меня большая грудь», — шутит она.

Виза O-1B предназначена для людей с «выдающимися способностями в искусстве или значительными достижениями в сфере телевидения и кино» и обычно действует три года.

Ранее порномодель Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.

