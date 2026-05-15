07:00, 15 мая 2026

Пары предостерегли от опасной ошибки во время анального секса

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Сексолог Полина Девочкина заявила, что некоторые пары во время анального секса совершают одну ошибку, которая представляет серьезную опасность для здоровья. От нее она предостерегла в своем Telegram-канале.

Девочкина предупредила, что для анального секса не стоит использовать смазку с обезболивающими компонентами в составе. Она пояснила, что боль — это знак, сигнализирующий о необходимости остановиться, а с подобным лубрикантом неприятные ощущения можно не заметить.

По словам специалистки, для этой сексуальной практики существуют специальные анальные смазки, которые отличаются густотой и обеспечивают более сильное скольжение. Они бывают на силиконовой, водной или гибридной основе. В составе подходящего для анального секса лубриканта также должен быть заживляющий компонент, например, пантенол, добавила сексолог.

Ранее сексолог Джиджи Энгл предупредила о рисках сидения на мужском лице. Такая поза может привести к проблемам с дыханием, объяснила она.

