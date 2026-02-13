Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:17, 13 февраля 2026Экономика

Страна БРИКС завалила Россию мясом

РИА Новости: Экспорт свинины из Бразилии в Россию вырос в 7 раз в январе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам января 2026 года экспорт свинины из Бразилии в Россию увеличился в 7 раз в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте поставок популярного мяса из страны БРИКС сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной Статистической службы.

За отчетный период доходы бразильских экспортеров от продажи этого вида мяса в Россию достигли 1,7 миллиона долларов. Для сравнения: годом ранее показатель находился на отметке в 246,5 тысячи. Таким образом, за это время он увеличился более чем на 1,45 миллиона.

Несмотря на это, Россия все еще сильно отстает от ключевых импортеров бразильской свинины по объемам закупок. Так, главным покупателем этого вида мяса из латиноамериканской страны в начале года оказались Филиппины с результатом в 75,2 миллиона долларов. В топ-3 также вошли Япония (42,7 миллиона) и Гонконг (17,9 миллиона).

Наращивание импорта бразильской свинины в Россию фиксируется вопреки падению спроса на этот вид мяса на внутреннем рынке. Глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев объяснял снижение интереса граждан к свинине сменой потребительского поведения. Несмотря на падение цен, свинина остается дорогим продуктов для заметной части россиян, указывал директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. Более приемлемым вариантом для них в последнее время стала курятина. По словам партнера по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбины Корягиной, это создает угрозу для рентабельности бизнеса свиноводов.

