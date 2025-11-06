Россияне стали отказываться от одного вида мяса

«Ъ»: Из-за роста цен на свинину россияне стали чаще покупать курятину

В России начала дешеветь свинина. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую компанию Ntech.

Оказалось, что оптовые цены за неделю (с 27 октября по 2 ноября) снизились на один-три процента. Стоимость свиной полутуши уменьшилась на один процент относительно предыдущей недели, до 216 рублей за килограмм. Окорок подешевел на два процента, до 308 рублей за килограмм. Кроме того, на два процента подешевели грудинка и лопатка. Цена карбоната снизилась на три процента, до 310 рублей.

Комментируя эту динамику, управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт» Дмитрий Краснов заметил, что свинина все еще стоит почти на 15-20 процентов дороже, чем в прошлом году. В свою очередь, партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина обратила внимание на снижение покупательной способности. Она заметила, что с января 2021 года к ноябрю 2025 года свинина подорожала на 48 процентов, до 400,13 рубля за килограмм. Бескостная свинина выросла в цене на 42 процента, до 508,07 рубля.

«Свинина становится товаром, от которого частично отказываются в пользу более дешевых животных белков, включая курицу», — констатировала Корягина.

Издание также обратило внимание на подсчеты оператора фискальных данных «Такском», из которых следует, что продажи свинины в натуральном выражении в сентябре-октябре 2025 года снизились на девять процентов год к году.

В начале сентября экономист Сергей Суетин заявил, что ситуация на российском рынке свинины не вызывает оптимизма из-за усиливающейся монополизации и падения производства.