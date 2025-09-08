Предсказан скачок цен на один вид мяса

Экономист Суетин: До конца года свинина в России подорожает на 5-10 процентов

Ситуация на российском рынке свинины не вызывает оптимизма. Об этом заявил экономист Сергей Суетин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он обратил внимание на такие факты, как рост спроса россиян на мясо, который был обеспечен повышением реальных доходов населения, и повышение себестоимости производства свинины. При этом ее производство в январе-апреле 2025 года упало на 1,1 процента относительного аналогичного периода прошлого года. Поголовье этих животных снижается в домохозяйствах, а желающих разводить поросят становится все меньше. Одновременно с этим растет роль крупных агрохолдингов. Как следствие, усиливается уровень монополизации.

По мнению Суетина, до конца года цены на свинину в России увеличатся на 5–10 процентов.

Во второй половине последнего летнего месяца свиной окорок, который является основным ингредиентом для производства колбас, подорожал в годовом выражении на 31 процент, до 325 рублей.