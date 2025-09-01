Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:20, 1 сентября 2025Экономика

В России подорожал основной ингредиент для производства колбас

NTech: Свиной окорок подорожал до 325 рублей за килограмм
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Во второй половине августа свиной окорок, считающийся основным ингредиентом для производства колбас, подорожал в годовом выражении на 31 процент, до 325 рублей. Это подсчитали специалисты аналитической компании NTech. Их выводы процитировали «Известия».

По данным Национального союза мясопереработчиков (НСМ), стоимость этого продукта выросла до 338 рублей за килограмм, что стало рекордным показателем с начала года. Средняя оптовая стоимость свиных окороков с января по август 2025 года прибавила десять процентов относительно первых восьми месяцев прошлого года и достигла 283 рублей за килограмм.

Кроме того, на 18 процентов выросла цена свинины на кости в полутушах. В Национальном союзе свиноводов (НСС) объяснили происходящее внутриотраслевым перераспределением продукта. Генеральный директор союза Юрий Ковалев констатировал, что в 2025 году рынок свинины вышел на стадию, когда уже нет огромных приростов, которые были в последние 10−15 лет. Кроме того, сказалась сложная ситуация в Курской и Брянской областях.

В июле 2025 года импорт российской свинины резко увеличил Китай. Закупки этого продукта выросли до 12,4 миллиона долларов, или почти на 30 процентов больше, чем в июле 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    На Украине назвали препятствие для задержания киллера бывшего спикера Рады

    В России подорожал основной ингредиент для производства колбас

    Суарес плюнул в сотрудника клуба MLS после матча

    В России ввели новые ограничения в отношении дачников

    Трамп отреагировал на признание его пошлин незаконными

    Третью сотрудницу скандально известной тюрьмы осудили за секс с двумя заключенными

    Бездомный россиянин оказался серийным убийцей из 90-х

    Звезда фильма «Она — мужчина» показала внешность после увеличения губ

    Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости