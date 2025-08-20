Страна БРИКС резко увеличила импорт свинины из России

Таможня КНР: Поставки свинины из России выросли почти на 30 процентов

В июле 2025 года Китай импортировал российской свинины на 12,4 миллиона долларов. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Государственное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Достигнутый результат оказался на 29,1 процента больше, чем в июле 2024 года, когда речь шла о 9,6 миллиона долларов. Если же сравнивать с первым летним месяцем этого года, то рост поставок оценивается в 20,4 процента.

Отмечается, что в июле в списке основных поставщиков свинины в КНР Россия заняла четвертое место. С января по июль Китай покупал это мясо у Испании (на 384,7 миллиона долларов) и Бразилии (на 254,3 миллиона). Кроме того, имел место импорт из Нидерландов (на 91,8 миллиона) и Дании (на 77,2 миллиона).

По данным федерального центра «Агроэкспорт», с января по июль суммарные объемы поставок мяса птицы из России за границу выросли на 23 процента год к году в натуральном выражении и достигли 262 тысячи тонн. В денежном выражении рост оценивается в 31 процент.