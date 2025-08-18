Россия резко нарастила поставки одного вида мяса за границу

«Агроэкспорт»: Экспорт мяса птицы из РФ вырос на 23 процента в январе-июле

По итогам первых семи месяцев 2025-го суммарные объемы поставок мяса птицы из России за границу увеличились на 23 процента год к году в натуральном выражении и достигли отметки в 262 тысячи тонн. О резком росте экспорта этого вида продукции из РФ сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

В денежном выражении поставки увеличились на 31 процент и составили 530 миллионов долларов (порядка 42,3 миллиарда рублей), уточнили аналитики. Подавляющая часть экспорта пришлась на части тушек и субпродукты кур. Иностранные покупатели приобрели у российских поставщиков этой продукции на сумму в 400 миллионов долларов. Оставшиеся 60 миллионов сформировал экспорт продукции из индейки и замороженных тушек кур, пояснили эксперты.

Главным импортером мяса птицы из России выступил Китай. На его долю пришлось 43 процента всей выручки отечественных экспортеров за указанный период. Глава Agrifood Strategies Альберт Давлеев связал высокий спрос со стороны покупателей из азиатской страны с сокращением поставок из США и Бразилии из-за птичьего гриппа, который затронул поголовье кур в этих государствах. В число ключевых импортеров мяса птицы из РФ также вошли Саудовская Аравия (24 процента выручки) и Казахстан (9 процентов), резюмировали в федеральном центре.

Россия активно наращивает поставки за границу не только мяса птицы, но и других видов. Так, за первые одиннадцать месяцев прошлого года экспорт свинины из РФ увеличился почти на 40 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го в стоимостном выражении, а говядины — на 12-13 процентов.

При этом на внутреннем рынке цены на последний вид мяса заметно растут на фоне издержек производителей и снижения поголовья крупного рогатого скота. До конца года стоимость говядины может увеличиться еще на 12-15 процентов, предупреждали в компании Strategy Partners. Что касается мяса птицы, то рост цен на эту продукцию в РФ к январю 2026-го, скорее всего, останется в пределах общей инфляции.