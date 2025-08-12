Экономика
09:39, 12 августа 2025Экономика

Ценам на два вида мяса пообещали резкий рост

«Ъ»: Стоимость говядины и баранины может вырасти на 12-15 процентов к концу года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Розничные цены на говядину к концу года вырастут на 12-15 процентов в годовом выражении, в то время как рост стоимости курятины и свинины останется в пределах общей инфляции. Об этом со ссылкой на прогноз компании Strategy Partners пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор «АБ-Центра» Алексей Плугов подтвердил, что с начала года эти два вида мяса дорожают быстрее остальных, а партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина добавила, что за 18 месяцев баранина выросла в цене на 44,7 процента.

Эксперты связывают такую динамику с издержками производителей и слабым ростом цен в прошлые годы. В результате инвестиции в бизнес снизились до минимума, что привело к сокращению поголовья животных, а это, в свою очередь, обернулось ростом цен.

Росстат оценивает подорожание говядины без кости в годовом выражении в 16,9 процента, а с костью — 14,9 процента. Между тем курица стала дороже всего на 2,6 процента, а бескостная свинина — на 5,5 процента.

Поголовье крупного рогатого скота в стране по итогам 2024 года сократилось на 4,9 процента, а овец — на пять процентов. Отрицательный тренд прослеживается еще с 2017 года.

Плугов объяснил, что в 2004 году на говядину приходилось 38,7 процента произведенного в России мяса, а спустя 20 лет — 13,6 процента. Таким образом продукт постепенно превращается в эксклюзивный. По его мнению, производители могут сталкиваться со сложностями при обеспечении мясных стад племенными животными из-за рубежа.

Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская напомнила, что у свиней период от беременности до забоя равен десяти месяцам, а у бычков — 25 месяцам, что заставляет производителей менять сферу.

Впрочем, поголовье свиней в России в 2024 году также сократилось на 1,7 процента, хотя долгосрочный тренд остается позитивным — плюс 30 процентов с 2015 года. Кроме того, падает рентабельность — в первом квартале 2025 года она составляла 21,8 процента против 26 процентов годом ранее.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что Россия в достаточной степени обеспечена генетическим материалом в свиноводстве, а также по крупному рогатому скоту мясного и молочного направлений.

