15:51, 11 августа 2025Экономика

Обеспеченность России свиньями оценили

Патрушев: Россия в достаточной степени обеспечена генматериалом в свиноводстве
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Россия в достаточной степени обеспечена генетическим материалом в свиноводстве, а также по крупному рогатому скоту мясного и молочного направлений. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным. Его слова приводит ТАСС.

За последние 13 лет, отметил вице-премьер, в России была сформирована обширная племенная база по 13 видам сельхозживотных, в том числе свиньям. Для развития птицеводства в стране при поддержке властей был создан селекционно-генетический центр «Смена». Все это, по мнению Патрушева, должно защитить от дефицита мясной продукции.

Он также отметил важность мер господдержки, направленных на стимулирование научных разработок в этой области. Это, в первую очередь, касается геномной селекции. Последняя, отметил Патрушев, позволяет быстрее выявлять у сельхозживотных полезные продуктивные качества, что в конечном счете ускоряет процессы племенной работы. Компании, специализирующиеся на этом виде деятельности, могут рассчитывать на возмещение до 70 процентов затрат на проведение исследований с крупным рогатым скотом, резюмировал вице-премьер.

Несмотря на принятые правительством меры поддержки с целью наращивания поголовья свиней, темпы роста отправленных на убой животных пока не являются внушительными. По итогам 2024 года показатель вырос на 3,6 процента к уровню 2023 года, а в начале 2025 года оказался близким к прошлогоднему. На этом фоне увеличивается разрыв между спросом и предложением свинины на внутреннем рынке. Если первый показатель остается на высоком уровне, то ассортимент на внутреннем рынке продолжает оставаться ограниченным, отметил глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. На фоне же растущих издержек производителей средние отпускные цены на продукцию из свинины в РФ увеличились на 12-30 процентов в зависимости от категории.

