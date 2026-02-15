Реклама

18:56, 15 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл отношение украинцев к проведению выборов в стране

Зеленский: На Украине 90 % жителей выступают против проведения выборов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

На Украине 90 процентов жителей страны выступают против проведения выборов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Politico.

По его словам, украинцы понимают, что выборы во время ведения боевых действий — «это ужасно». Президент отметил, что непонятно, как смогут проголосовать военные, которые сейчас находятся на фронте и восемь миллионов граждан, которые уехали с Украины. «Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90 процентов против», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что реальных шагов по организации выборов на Украине пока не предпринято.

