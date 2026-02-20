Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

11:49, 20 февраля 2026Бывший СССР

Появились слухи о тайной разработке властей Украины

Южанина: Власти Киева могут тайно разработать закон о выборах во время конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Daniel Haußmann / Wikimedia

Киевские власти могут тайно подготовить законопроект о проведении выборов во время конфликта. О таких слухах рассказала депутат Верховной Рады от партии «Евросолидарность» Екатерина Южанина, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Типа где-то кто-то пишет другой законопроект и он будет ключевым. Во время войны», — заявила нардеп.

Южанина рассказала о слухах в парламенте Украины. По ее словам, законопроект о проведении выборов после завершения конфликта, разработку которого обсуждают в публичном пространстве, не будет принят

Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине могут состояться в случае прекращения огня на два месяца. Так он ответил на предложение президента США Дональда Трампа организовать голосование.

