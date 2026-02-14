Реклама

15:40, 14 февраля 2026

Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине

Зеленский: Выборы на Украине пройдут при условии прекращения огня на два месяца
Константин Лысяков
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Президентские выборы на Украине пройдут при условии прекращения огня на два месяца. Об этом заявил глава республики Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Reuters

«Дайте нам два месяца прекращения огня, и мы пойдем на выборы», — сказал он, отвечая на призыв США провести голосование.

Зеленский выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп может обеспечить прекращение огня, надавив на российского лидера Владимира Путина. «Тогда наш парламент изменит закон, и мы пойдем на выборы», — заверил он.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выразил мнение, что Зеленский не проводит президентские выборы из-за неуверенности в своей победе. По его словам, риски для действующего президента слишком высоки — как политические, так и личные.

12 февраля Зеленский заявил, что россияне продвигают выборы на Украине «во время войны», так как не хотят, чтобы он снова стал главой страны. Украинский лидер добавил, что он не цепляется за власть и готов к проведению голосования.

