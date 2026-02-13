Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:41, 13 февраля 2026Бывший СССР

В Киеве сделали заявление о выборах на Украине

Нардеп Дмитрук: Зеленский решился бы на выборы, если был бы уверен в победе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский не проводит президентские выборы из-за неуверенности в своей победе. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Если бы Зеленский мог провести выборы и гарантированно их выиграть, он сделал бы это давно», — считает парламентарий. По его словам, риски для действующего президента слишком высоки — как политические, так и личные.

Дмитрук отметил, что появляющиеся в информационном пространстве слухи о возможном голосовании не имеют юридических оснований и являются частью информационной кампании. Парламентарий указал, согласно Конституции Украины, сроки полномочий президента, избранного в 2019 году, истекли. Выборы должны были быть назначены Верховной Радой еще в 2024 году, но из-за военного положения этого не произошло. Дмитрук считает, что полнота власти должна перейти к парламенту как единственному частично легитимному органу.

«Как можно говорить о выборах в стране, находящейся под контролем террористического режима? Я не знаю примеров, когда подобные процессы признавались юридически значимыми», — сказал Дмитрук. Он подчеркнул, что ключевое значение имеет признание со стороны России и Белоруссии, тогда как одностороннее признание Запада не решает вопрос легализации власти.

Единственным путем к легальным политическим процессам Дмитрук назвал отстранение Зеленского, демонтаж сложившейся системы и переход к временному управлению с последующей стабилизацией. Только после этого, по его словам, можно говорить о послевоенных выборах с особым статусом и новыми правовыми условиями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что россияне не хотят, чтобы он снова стал главой страны, поэтому активно продвигают выборы на Украине «во время войны». Украинский лидер также добавил, что он не цепляется за власть и готов к выборам.

