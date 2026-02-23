Реклама

16:24, 23 февраля 2026

Медведев предсказал властям Украины судьбу двух известных исторических личностей

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предсказал властям Украины судьбу, которая постигла Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера. На видео, опубликованном в личном Telegram-канале, он заметил, что исход политики этих исторических личностей является показательным примером для Киева.

«Судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является абсолютно показательным примером, как и тех, кто был впоследствии предан суду, осужден, а во многих случаях казнен Советским Союзом», — подчеркнул Медведев.

По его словам, для части украинских политиков продолжение военных действий равносильно продолжению их жизней. При этом после завершения конфликта им придется либо бежать из страны, либо пасть от рук своего же народа.

Ранее Медведев прокомментировал позицию России по переговорам с Украиной. Он заметил, что Москва предъявила требования по территориям в ходе дипломатического диалога.

