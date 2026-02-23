Медведев высказался о позиции России на переговорах по Украине

Медведев: Россия на переговорах предъявила требования по территориям

Россия на переговорах по украинскому конфликту предъявила требования по территориям и демилитаризации Украины. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности (СБ РФ), председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Российская сторона, естественно, предъявила нашу позицию. Вы знаете, она сформулирована верховным главнокомандующим, президентом нашей страны Владимиром Путиным», — высказался он.

По словам заместителя председателя СБ России, позиция Москвы неоднократно озвучивалась. Он также отметил, что украинская сторона постепенно начинает осознавать свое истинное положение.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые».