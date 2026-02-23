Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 23 февраля 2026Россия

Медведев высказался о позиции России на переговорах по Украине

Медведев: Россия на переговорах предъявила требования по территориям
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Россия на переговорах по украинскому конфликту предъявила требования по территориям и демилитаризации Украины. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности (СБ РФ), председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Российская сторона, естественно, предъявила нашу позицию. Вы знаете, она сформулирована верховным главнокомандующим, президентом нашей страны Владимиром Путиным», — высказался он.

По словам заместителя председателя СБ России, позиция Москвы неоднократно озвучивалась. Он также отметил, что украинская сторона постепенно начинает осознавать свое истинное положение.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мошенники начали мстить не попавшимся на их уловки россиянам. Они используют SMS-бомбинг и подстраивают блокировку счетов

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Во Франции выдвинули вотум недоверия правительству

    Медведев высказался о позиции России на переговорах по Украине

    Каллас затруднилась с ответом на вопрос о сокращении численности Российской армии

    Ставшую причиной увольнения курьера «Додо Пиццы» собаку заберут в приют для животных

    Еще одна страна захотела ускоренно вступить в ЕС

    В России предрекли переход Украины на контрактную армию с помощью Запада

    Генсек ООН рассказал о полномасштабной атаке на права человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok