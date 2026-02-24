Захарова сообщила, что конфликт на Украине должен решиться с учетом интересов РФ

Справедливый и устойчивый мир возможен лишь при условии устранения первопричин конфликта. Именно на выполнение этой задачи заточены усилия российской дипломатии, в том числе и в рамках диалога Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В рамках реализации задач спецоперации Армия России мужественно и доблестно вносит неоценимый вклад в укрепление региональной и международной стабильности, отметила дипломат в опубликованном комментарии в связи с четвертой годовщиной начала СВО.

«Наша страна активно ведет диалог со всеми заинтересованными партнерами о создании системы равной и неделимой евразийской безопасности. Убеждены, что этому будет способствовать и разрешение украинского кризиса с учетом законных интересов России», — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Кроме того, в рамках комментария Мария Захарова назвала решение о начале СВО своевременным и обоснованным. По ее словам, захваты храмов канонической православной церкви, репрессивные действия против верующих, насаждение различных законов, осквернение памятников советским воинам и другие проявления происходили на Украине как нечто рядовое.

