01:11, 24 февраля 2026

Захарова обозначила условие для решения конфликта на Украине

Захарова сообщила, что конфликт на Украине должен решиться с учетом интересов РФ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Справедливый и устойчивый мир возможен лишь при условии устранения первопричин конфликта. Именно на выполнение этой задачи заточены усилия российской дипломатии, в том числе и в рамках диалога Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В рамках реализации задач спецоперации Армия России мужественно и доблестно вносит неоценимый вклад в укрепление региональной и международной стабильности, отметила дипломат в опубликованном комментарии в связи с четвертой годовщиной начала СВО.

«Наша страна активно ведет диалог со всеми заинтересованными партнерами о создании системы равной и неделимой евразийской безопасности. Убеждены, что этому будет способствовать и разрешение украинского кризиса с учетом законных интересов России», — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Кроме того, в рамках комментария Мария Захарова назвала решение о начале СВО своевременным и обоснованным. По ее словам, захваты храмов канонической православной церкви, репрессивные действия против верующих, насаждение различных законов, осквернение памятников советским воинам и другие проявления происходили на Украине как нечто рядовое.

