Гончаренко: ОП убеждал Залужного отказаться от обвинений в сторону Зеленского

Офис президента (ОП) Украины убеждал экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посла страны в Великобритании Валерия Залужного отказаться от обвинений в сторону Владимира Зеленского в провале контрнаступления украинской армии в 2023 году. Об этом пишет депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Накануне агентство Associated Press опубликовало интервью с Залужным, где он прямо обвинил Зеленского в провале кампании трехлетней давности. По словам экс-главкома ВСУ, «разработанный им при содействии партнеров по НАТО план провалился, потому что Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимые ресурсы».

«В течение нескольких дней офис президента пытался убедить Залужного отказаться от своих слов. Залужный отказался», — заявил Гончаренко. Парламентарий добавил, что интервью было записано еще до Мюнхенской конференции, то есть до 13 февраля.

Накануне в беседе с «Лентой.ру» политолог Владимир Жарихин рассказал, что возможными кандидатами на президентских выборах Украины могут стать Владимир Зеленский, Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко и бывший президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Бывший главком ВСУ, отмечает эксперт, станет главным соперником нынешнего президента.