Залужный обвинил Зеленского в провале наступления

Залужный: Контрнаступление ВСУ провалилось из-за Зеленского
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил президента республики Владимира Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году. Его слова передает Assosiated Press (АР).

«Залужный говорит, что план, который он разработал с помощью партнеров по НАТО, провалился, потому что Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимых ресурсов», — пишет издание.

Отмечается, что план бывшего украинского главкома состоял в формировании «единого кулака» для удара в Запорожской области, но власти Украины рассредоточили силы по обширной территории.

Ранее стало известно, что Зеленский решил подставить своего политического конкурента Валерия Залужного. Он хотел сделать это за счет его экс-подчиненных, сдавшихся в Мариуполе, в частности, находящегося на Украине бывшего командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского.

