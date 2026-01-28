ТАСС: Зеленский за счет сдавшихся в Мариуполе хочет уличить Залужного в провалах

Президент Украины Владимир Зеленский решил подставить своего политического конкурента, бывшего главкома Вооруженных сил республики (ВСУ) и действующего посла в Лондоне Валерия Залужного. Он хочет сделать это за счет его экс-подчиненных, сдавшихся в Мариуполе, в частности, находящегося на Украине бывшего командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, передает источник ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что планы Зеленского уличить Залужного в провалах строятся в ожидании потенциальных президентских выборов в республике, где дипломат выступает главным соперником украинского лидера.

«После того, как Зеленский выключил из гонки [главу своего офиса] Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осталось устранитьЗалужного. Зеленский решил идти по пути конфронтации. Для этого посадили перед камерой давать интервью "мариупольского сидельца" Волынского. Многие украинские блогеры разглядели в словах Волыны неприкрытую критику в адрес бывшего главкома», — отметил источник агентства.