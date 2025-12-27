Реклама

Бывший СССР

01:13, 27 декабря 2025Бывший СССР

Названы два главных конкурента Зеленского на выборах

Буданов, Зеленский и Залужный стали фаворитами украинцев на возможных выборах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: www.capitalpictures.com / Global Look Press

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), украинский лидер Владимир Зеленский и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный стали главными фаворитами украинцев на возможных президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного SOCIS.

Согласно исследованию, в случае проведения президентских выборов в ближайшее время в первом туре Владимира Зеленского поддержали бы 21,6 процента респондентов, Валерия Залужного – 20,9 процента, а Кирилла Буданова – 5,7 процента.

Еще 24,1 процента респондентов заявили, что еще не сделали свой выбор или воздержались от ответа.

Подчеркивается, что у Кирилла Буданова и Валерия Залужного наибольший электоральный потенциал среди всех других потенциально возможных кандидатов на выборах.

Ранее Зеленский заявил, что законодательные инициативы по проведению выборов президента Украины уже существуют.

