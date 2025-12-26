Реклама

16:43, 26 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о проведении выборов президента на Украине

Зеленский: Законодательные инициативы по проведению выборов уже существуют
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Законодательные инициативы по проведению выборов президента Украины уже существуют. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума. (...) [Зеленский] отметил, что к проведению выборов призывает [президент США Дональд] Трамп. Украина отвечает, что для этого необходимо обеспечить безопасность», — говорится в публикации.

Украинский лидер выразил мнение, что проведение референдума на Украине следует включить в план по урегулированию конфликта. Однако вопрос, который будет вынесен в его рамках, политик не озвучил.

Ранее на заявления Киева об отсутствии средств на проведение выборов отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что украинские власти прибегают ко всевозможным уловкам для получения денег от Запада.

