Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:34, 26 декабря 2025Бывший СССР

В Кремле ответили Киеву на слова об отсутствии у Украины денег на выборы

Песков: Киев прибегает ко всевозможным уловкам для получения денег от Запада
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Украинские власти прибегают ко всевозможным уловкам для получения денег от Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так официальный представитель Кремля ответил на слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. Он выразил мнение, что Киеву не следует финансировать выборы президента из-за дефицитного бюджета.

«Киев прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, это однозначный факт. Трудно говорить, кто что должен финансировать. Я не знаю, в какой степени заявление Подоляка отражает официальную точку зрения Киева. Каких-то заявлений от Киева мы не слышали», — объяснил Песков.

Ранее на Украине прокомментировали подготовку украинского лидера Владимира Зеленского к президентским выборам. Ее описали фразой «идет на ощупь».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин на закрытой встрече объяснил, на какие уступки готов пойти ради мира на Украине. Он заявил, что США проявили слабость

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России призвали жестче наказывать нотариусов за возврат жилья по «схеме Долиной»

    В США раскрыли детали переговоров с Дмитриевым и Умеровым в Майами

    Главному дипломату Европы припомнили связи мужа с Россией

    Стало известно о решающей встрече Трампа в Белом доме

    Выживший в массовом ДТП с фурами и автобусом участник СВО раскрыл подробности аварии

    Промерзшая квартира с мумиями матери и сына в российском городе попала на видео

    Российская шахматистка нашла способ обойти запрет на символику страны на ЧМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok