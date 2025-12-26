В Кремле ответили Киеву на слова об отсутствии у Украины денег на выборы

Песков: Киев прибегает ко всевозможным уловкам для получения денег от Запада

Украинские власти прибегают ко всевозможным уловкам для получения денег от Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так официальный представитель Кремля ответил на слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. Он выразил мнение, что Киеву не следует финансировать выборы президента из-за дефицитного бюджета.

«Киев прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, это однозначный факт. Трудно говорить, кто что должен финансировать. Я не знаю, в какой степени заявление Подоляка отражает официальную точку зрения Киева. Каких-то заявлений от Киева мы не слышали», — объяснил Песков.

Ранее на Украине прокомментировали подготовку украинского лидера Владимира Зеленского к президентским выборам. Ее описали фразой «идет на ощупь».