В офисе Зеленского заявили об отсутствии денег на выборы

Подоляк: У Украины нет денег и ресурсов для финансирования выборов

Украина не может провести выборы президента, поскольку у страны нет на это денег. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Новини.Live».

«Это не нам следует финансировать. У нас дефицитный бюджет», — сказал он.

По его словам, главным приоритетом Киева сейчас является милитаризация и социальные программы, позволяющие компенсировать экономические потери для домохозяйств.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок из-за его эффективной коммуникации с западными партнерами. Он подчеркнул, что Зеленский находится «глубоко в материале» и может провести Украину через переходный период от конфликта до его завершения.