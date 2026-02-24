Зеленский грубо ответил на предложение вывести войска из Донбасса

Зеленский: Вывод украинских войск из Донбасса — это чушь собачья

Президент Украины Владимир Зеленский грубо ответил на предложение вывести войска из Донбасса. Его слова передает телеканал CBC.

«Уйти без каких-либо на то причин (...). Это просто бред. Просто уйти, между нами, это чушь собачья», — заявил он.

При этом Зеленский отметил, что многие граждане Украины готовы будут пойти на компромиссы. В каких именно вопросах возможны уступки, Зеленский не уточнил.

Ранее украинский лидер высказался о выводе войск из Донбасса. По его мнению, данная мера приведет к расколу украинского общества.