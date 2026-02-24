Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:00, 24 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский грубо ответил на предложение вывести войска из Донбасса

Зеленский: Вывод украинских войск из Донбасса — это чушь собачья
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский грубо ответил на предложение вывести войска из Донбасса. Его слова передает телеканал CBC.

«Уйти без каких-либо на то причин (...). Это просто бред. Просто уйти, между нами, это чушь собачья», — заявил он.

При этом Зеленский отметил, что многие граждане Украины готовы будут пойти на компромиссы. В каких именно вопросах возможны уступки, Зеленский не уточнил.

Ранее украинский лидер высказался о выводе войск из Донбасса. По его мнению, данная мера приведет к расколу украинского общества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли дальнейшие планы по Украине в годовщину начала СВО. Что в этот день говорят в Киеве и Европе?

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Медведев допустил ядерный удар по странам-поставщикам грязной бомбы для Украины

    Трамп назвал президента Финляндии чужим именем

    В России ответили на слова Зеленского об этапе переговоров

    Стала известна причина нападения подрывника на сотрудников ДПС в Москве

    Раскрыта мощность ноутбука с процессором от iPhone

    Удар трехтонной авиабомбы по дамбе на одном из основных направлений в ДНР попал на видео

    Москвичам назвали срок таяния снега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok