Зеленский высказался о выводе войск из Донбасса

Зеленский: Отказ от Донбасса приведет к расколу украинского общества

Отказ от территорий Донбасса и передача их России расколет украинское общество. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

«Я воспринимаю это как отказ от поддержки — ослабление наших позиций, отказ от поддержки сотен тысяч наших граждан, которые там живут. Вот как я это воспринимаю. И я уверен, что этот отказ расколет наше общество», — высказался он.

По мнению Зеленского, такой исход событий мог бы привести только к временной остановке боевых действий.

Ранее Зеленский отметил, что Украина готова была бы перевести свою армию на контракты и отменить мобилизацию, если бы имела для этого бюджет. По его словам, в реализации этой меры могли бы помочь европейские партнеры.