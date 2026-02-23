Зеленский захотел отменить мобилизацию

Зеленский: Украина хочет перевести армию на контракты, но для этого нет средств

Украина готова была бы перевести свою армию на контракты и отменить мобилизацию, если бы имела для этого бюджет. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью BBC, фрагмент он опубликовал в Telegram.

«Мы тоже хотим (ввести контрактную основу — прим. «Ленты.ру»), но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь», — заявил он.

По словам Зеленского, в отмене мобилизации Украине могут помочь европейские партнеры. Он отметил, что пока такой программы финансирования нет.

Сегодня на Украине продолжается массовая мобилизация. Ранее сообщалось об украинце, который сменил пол, чтобы избежать мобилизации. При этом сначала в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) отказались снимать его с воинского учета, и житель Украины был вынужден обратиться в суд.