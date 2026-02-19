Украинец сменил пол в надежде избежать мобилизации

Украинец сменил пол на женский в надежде избежать мобилизации

Украинец сменил пол (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на женский в надежде избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Мужчина прошел все необходимые процедуры, после чего миграционная служба выдала ему новый паспорт, где его пол указан как женский. Далее украинец обратился в территориальный центр комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) и потребовал снять его с воинского учета. Военкомы отказали, сославшись на результаты медкомиссии.

Украинец обжаловал решение в харьковском суде. Инстанция встала на сторону истца и потребовала снять его с воинского учета.

Ранее в Одессе мужчина попытался отпилить себе руку болгаркой, чтобы избежать мобилизации.

