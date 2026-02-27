На Украине раскрыли план Зеленского в Донбассе

«Страна.ua»: Зеленский тянет время в надежде на потерю интереса Трампа к Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп потеряет интерес к Украине. Об этом в Telegram заявила «Страна.ua» со ссылкой на источник.

По его словам, Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить Зеленского вывести войска из Донбасса. «Чтоб избежать перехода этого давления в жесткую стадию Зеленский сейчас и тянет время, рассчитывая, что скоро начнется война в Иране, а за ней — выборы в Конгресс», — заявил собеседник издания. Он отметил, что Зеленский надеется, что данные проблемы оттянут на себя все внимание Трампа и главе Белого дома будет уже не до давления на Украину.

Ранее профессор международных отношений Майкл Деш высказал мнение, что вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территорий Донбасса стал бы наименее худшим вариантом мирного соглашения для Киева. В свою очередь, сам Зеленский отказался выводить войска из региона, заявив, что это «расколет украинское общество».