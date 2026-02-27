Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:49, 27 февраля 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли план Зеленского в Донбассе

«Страна.ua»: Зеленский тянет время в надежде на потерю интереса Трампа к Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп потеряет интерес к Украине. Об этом в Telegram заявила «Страна.ua» со ссылкой на источник.

По его словам, Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить Зеленского вывести войска из Донбасса. «Чтоб избежать перехода этого давления в жесткую стадию Зеленский сейчас и тянет время, рассчитывая, что скоро начнется война в Иране, а за ней — выборы в Конгресс», — заявил собеседник издания. Он отметил, что Зеленский надеется, что данные проблемы оттянут на себя все внимание Трампа и главе Белого дома будет уже не до давления на Украину.

Ранее профессор международных отношений Майкл Деш высказал мнение, что вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территорий Донбасса стал бы наименее худшим вариантом мирного соглашения для Киева. В свою очередь, сам Зеленский отказался выводить войска из региона, заявив, что это «расколет украинское общество».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна ЕС усилила военную активность для защиты от Украины

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Культовый актер из фильма «Назад в будущее» попытался превратить модель в секс-рабыню

    Найдено объяснение плохому настроению мужчин после секса

    В США раскрыли правду о позиции Украины по территориям

    В Германии рассказали о странном поступке Зеленского в отношении главы немецкого МИД

    На Украине раскрыли план Зеленского в Донбассе

    Раскрыты данные о пытках ВСУ в секретных тюрьмах на Украине

    Мадуро высказался о своем уголовном деле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok