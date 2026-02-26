В США объяснили необходимость вывода ВСУ из Донбасса

FA: Вывод ВСУ из Донбасса стал бы наименее худшим вариантом мира для Украины

Вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территорий Донбасса стал бы наименее худшим вариантом мирного соглашения для Киева. Такое мнение выразил профессор международных отношений Майкл Деш в своей статье для Foreign Affairs.

«Принятие невыгодного мирного соглашения сейчас дало бы Украине хотя бы шанс на лучшее будущее. Отказ от него в текущей ситуации продлил бы дорогостоящую и проигрышную войну», — пояснил эксперт.

Деш отметил, что отказ украинской стороны от Донбасса «будет не настолько болезненным», в отличие от продолжительных боев за эти территории. По его мнению, продолжение боевых действий только навредит Украине, поскольку страна «и так страдает от нехватки вооружения и военнослужащих».

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США, так же как и Россия, требуют, чтобы ВСУ покинули Донбасс. При этом он отказался выводить войска из региона, сославшись на то, что это действие «расколет украинское общество».