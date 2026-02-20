Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:38, 20 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал о требовании США к Украине

AFP: Зеленский сообщил о требовании США к Украине уйти из Донбасса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

США, так же как и Россия, требуют вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Об этом в интервью AFP сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Отмечается, что киевские власти подвергаются растущему давлению со стороны американской администрации Дональда Трампа с требованием уступить территорию России. «И американцы, и русские говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, убирайтесь из Донбасса», — сказал Зеленский [цитата по France24].

В то же время он высказал мнение, что Украина «определенно не проигрывает» конфликт.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что мониторингом прекращения огня, в случае если оно произойдет, будут заниматься США. Он подчеркнул, что это очень важный результат трехсторонних переговоров в Женеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа, которые принесли стране десятки миллиардов. Теперь эти деньги могут вернуть

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Трамп пообещал ввести глобальную пошлину

    Дрон ВСУ атаковал гимназию в российском городе

    Трамп отреагировал на решение Верховного суда по пошлинам

    Зеленский рассказал о требовании США к Украине

    Захарова жестко высказалась о Зеленском

    Умер актер из «Глухаря»

    В ЕС выдвинули жесткий ультиматум Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok