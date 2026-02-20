Реклама

Зеленский назвал важный итог переговоров в Женеве

Зеленский: Мониторингом прекращения огня будут заниматься США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Handout / Reuters

Мониторингом прекращения огня, в случае если оно произойдет, будут заниматься США. Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит в своем Telegram-канале «РБК-Украина».

Политик подчеркнул, что это очень важный результат трехсторонних переговоров в Женеве. Он также добавил, что военные подгруппы ведут конструктивные переговоры.

«Мониторингом прекращения огня будут заниматься прежде всего американцы. И, я думаю, это очень важный результат, который [переговорная] команда сегодня привезла», — сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что Киев рассчитывает провести новый раунд переговоров до конца февраля. Он также добавил, что украинская и российская стороны ведут переговоры о новом обмене пленными.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые».

