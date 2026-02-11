Фон дер Ляйен раскрыла причину дороговизны электроэнергии в Европе

Глава ЕК объяснила высокие цены на энергию использованием ископаемого топлива

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о причинах дороговизны энергии в европейских странах. По ее словам, все дело в сохраняющейся зависимости от ископаемого топлива. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Цены остаются слишком высокими и слишком нестабильными. И мы знаем почему. Это связано с отсутствием межсетевых соединений и сетей, а также с нашей зависимостью от ископаемого топлива», — раскрыла причины глава ЕК. Согласно приведенной в ее выступлении статистике, в 2025 году электроэнергия, произведенная из газа, стоила в среднем более 100 евро за мегаватт-час, в то время как электричество, полученное с использованием атомной или солнечной энергии, обходилось в 50-60 и 34 евро соответственно за тот же объем.

Выход из сложившейся ситуации, делающей экономику Евросоюза менее конкурентоспособной, фон дер Ляйен видит в использовании низкоуглеродных источников энергии, которые «не только являются отечественными и экологически чистыми», но и снижают затраты, давая ЕС «больше независимости».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с геополитическим и геоэкономическим чрезвычайным положением, а также признал зависимость континента от поставок энергоресурсов из США.