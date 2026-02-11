Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:32, 11 февраля 2026Экономика

Фон дер Ляйен раскрыла причину дороговизны электроэнергии в Европе

Глава ЕК объяснила высокие цены на энергию использованием ископаемого топлива
Дмитрий Воронин

Фото: Yves Herman / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о причинах дороговизны энергии в европейских странах. По ее словам, все дело в сохраняющейся зависимости от ископаемого топлива. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Цены остаются слишком высокими и слишком нестабильными. И мы знаем почему. Это связано с отсутствием межсетевых соединений и сетей, а также с нашей зависимостью от ископаемого топлива», — раскрыла причины глава ЕК. Согласно приведенной в ее выступлении статистике, в 2025 году электроэнергия, произведенная из газа, стоила в среднем более 100 евро за мегаватт-час, в то время как электричество, полученное с использованием атомной или солнечной энергии, обходилось в 50-60 и 34 евро соответственно за тот же объем.

Выход из сложившейся ситуации, делающей экономику Евросоюза менее конкурентоспособной, фон дер Ляйен видит в использовании низкоуглеродных источников энергии, которые «не только являются отечественными и экологически чистыми», но и снижают затраты, давая ЕС «больше независимости».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с геополитическим и геоэкономическим чрезвычайным положением, а также признал зависимость континента от поставок энергоресурсов из США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Греф призвал платить чиновникам позволяющие вести «не нищенскую» жизнь зарплаты

    Российские компании начали сообщать о дефолтах из-за отсутствия денег

    Женщина сбросила 44 килограмма без операций и уколов и поделилась секретами похудения

    Зеленский заявил о несогласии Украины и России с предложением США по Донбассу

    В Госдуме призвали запретить парковку во дворах для некоторых машин

    Марго Робби в разы подняла популярность одного романа в России

    Lexus попытался уйти от полицейской погони и устроил массовое ДТП в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok