Экономика
14:25, 10 февраля 2026Экономика

Макрон заявил о чрезвычайном положении в европейской экономике

Макрон: Европа столкнулась с геоэкономическим чрезвычайным положением
Дмитрий Воронин

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью нескольким изданиям, что Европа столкнулась с геополитическим и геоэкономическим чрезвычайным положением. Его цитирует еженедельник The Economist.

Политик отметил, что если в Евросоюзе не начнут активнее инвестировать в экономику, избавляясь от барьеров, мешающих более быстрому развитию, то американские технологии и китайский импорт «отбросят в сторону» государства континента. «Если мы ничего не предпримем, Европа будет через пять лет сметена», — приводила Süddeutsche Zeitung его высказывания на этот счет.

Также Макрон признал, что, отказавшись от поставок энергоресурсов из России, Европа впала в зависимость от США, чьи компании обеспечивают около 60 процентов получаемого странами СПГ.

Ранее стало известно, что число закрывшихся во Франции заводов в 2025 году впервые с 2013-го превысило количество начавших работу. Несмотря на рекордные инвестиции в промышленность в 125 миллиардов евро, половина из которых пришлась на центры обработки данных, остановленных предприятий оказалось сразу на 63 больше, чем запустивших производство.

