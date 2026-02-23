Уровень развития человекоподобных роботов оценили

Unitree Robotics: Гуманоидные роботы сравнимы по развитию с детьми

Гуманоидные роботы сравнимы по развитию с детьми. Об этом заявил основатель китайской компании Unitree Robotics Ван Синсин, передает РИА Новости.

17 февраля разработанные компанией человекоподобные роботы продемонстрировали «навыки боевых искусств». Речь идет о хореографическом номере, призванном показать способность машин бегло перемещаться и сохранять равновесие.

«В настоящее время робототехника находится на уровне десятилетнего ребенка. Хотя каждый год происходят устойчивые технологические прорывы, для масштабного применения по-прежнему требуется время, на это потребуется не менее трех-пяти лет, но и не более десяти лет», — сказал основатель Unitree Robotics.

Роботы используют в том числе и в зоне проведения спецоперации. В частности, их используют для транспортировки горючего.

