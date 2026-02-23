Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:33, 23 февраля 2026Наука и техника

Уровень развития человекоподобных роботов оценили

Unitree Robotics: Гуманоидные роботы сравнимы по развитию с детьми
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Гуманоидные роботы сравнимы по развитию с детьми. Об этом заявил основатель китайской компании Unitree Robotics Ван Синсин, передает РИА Новости.

17 февраля разработанные компанией человекоподобные роботы продемонстрировали «навыки боевых искусств». Речь идет о хореографическом номере, призванном показать способность машин бегло перемещаться и сохранять равновесие.

«В настоящее время робототехника находится на уровне десятилетнего ребенка. Хотя каждый год происходят устойчивые технологические прорывы, для масштабного применения по-прежнему требуется время, на это потребуется не менее трех-пяти лет, но и не более десяти лет», — сказал основатель Unitree Robotics.

Роботы используют в том числе и в зоне проведения спецоперации. В частности, их используют для транспортировки горючего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о сражении России за будущее, правду и справедливость

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

    Газманов в два раза поднял гонорар за выступление перед 23 Февраля

    Зеленский потребовал от Европы оплатить Украине контрактную армию

    Имущество бывшего мужа Пелагеи объявили в розыск из-за долгов

    Названы способы продлить жизнь аккумулятору смартфона

    Уровень развития человекоподобных роботов оценили

    В трех аэропортах России сняли ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok