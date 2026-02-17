Реклама

Наука и техника
15:57, 17 февраля 2026

Грузоподъемность российских роботов-доставщиков горючего в зоне СВО оценили

МО России: Наземные роботы в зоне СВО могут перевозить до 200 литров топлива
Иван Потапов
Военнослужащий разведывательно-штурмовой бригады во время работы с робототехническими комплексами

Военнослужащий разведывательно-штурмовой бригады во время работы с робототехническими комплексами. Фото: Александр Река / ТАСС

Российские наземные роботы в зоне специальной военной операции (СВО) могут перевозить до 200 литров топлива. Грузоподъемность российских роботов-доставщиков горючего оценило Минобороны (МО) России. Об этом сообщает ТАСС.

Военное ведомство уточняет, что использование робототехнических комплексов для подвоза горючего на передовую позволяет сберечь жизни бойцов. «Комплекс способен перевозить до 200 литров горючего, его применение позволяет заменить работу военнослужащих, тем самым уменьшая риски для личного состава», — заявили в МО.

Ранее начальник управления ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения МО страны Владимир Демиров сообщил газете «Известия», что Вооруженные силы (ВС) России используют дроны для доставки горючего в зоне проведения специальной военной операции.

Там же он заметил, что служба горючего ВС России получила новые топливозаправщики с защитой от ударов беспилотных летательных аппаратов.

