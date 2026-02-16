Полковник рассказал о доставке горючего беспилотниками

Полковник Демиров: В зоне СВО используют дроны для доставки горючего

Вооруженные силы России используют дроны для доставки горючего в зоне проведения СВО. Об этом рассказал начальник управления (ракетного топлива и горючего) департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковник Владимир Демиров в беседе с «Известиями».

По его словам, из-за активного применения беспилотников у линии соприкосновения появились «киллзоны». В районах глубиной до 30 километров транспорт находится под прицелами FPV-дронов. Это повлияло на развитие беспилотных средств доставки горючего.

«БПЛА различных конструкций, наземные робототехнические комплексы, позволяющие значительно снизить риск поражения личного состава при доставке горючего на передний край, — это уже сегодняшние реалии», — сказал Демиров.

В январе стало известно, что в инженерных войсках Вооруженных сил России сформировали подразделения, оснащенные боевыми робототехническими комплексами.