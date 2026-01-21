Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:03, 21 января 2026Наука и техника

В инженерных войсках России сформировали подразделения с роботами

Ставицкий: В инженерных войсках РФ сформировали подразделения с боевыми роботами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Подразделения, оснащенные боевыми робототехническими комплексами, сформировали в инженерных войсках Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщил начальник войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда».

«В инженерных войсках сформированы специализированные подразделения применения робототехнических комплексов, организована подготовка соответствующих специалистов, совершенствуются существующие и разрабатываются перспективные инженерные робототехнические комплексы», — сказал он.

Военачальник рассказал, что в группировках российских войск создали центры подготовки с полигонами, тренажерами, а также лабораториями по сборке и модернизации беспилотных комплексов.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

В декабре источники «Известий» сообщили, что в программу подготовки мотострелковых подразделений ВС России включили курс управления наземными роботизированными платформами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о применении секретного оружия США

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Россиянин захотел отремонтировать жилье и лишился миллионов рублей

    В российском регионе ревнивая женщина ударила таксиста ножом

    Самообеспеченность России молоком оценили

    Трамп назвал США причиной существования Канады

    В Латвии вместо выступления россиян на Олимпиаде решили транслировать рекламу

    Гоблин похвалил Бузову и назвал ее умной

    Трамп снова не выговорил название Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok