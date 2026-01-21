В инженерных войсках России сформировали подразделения с роботами

Ставицкий: В инженерных войсках РФ сформировали подразделения с боевыми роботами

Подразделения, оснащенные боевыми робототехническими комплексами, сформировали в инженерных войсках Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщил начальник войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда».

«В инженерных войсках сформированы специализированные подразделения применения робототехнических комплексов, организована подготовка соответствующих специалистов, совершенствуются существующие и разрабатываются перспективные инженерные робототехнические комплексы», — сказал он.

Военачальник рассказал, что в группировках российских войск создали центры подготовки с полигонами, тренажерами, а также лабораториями по сборке и модернизации беспилотных комплексов.

В декабре источники «Известий» сообщили, что в программу подготовки мотострелковых подразделений ВС России включили курс управления наземными роботизированными платформами.