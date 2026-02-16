Еще больше новостей: подписывайся на Max

Наука и техника
15:57, 16 февраля 2026Наука и техника

ВС России получили топливозаправщики с защитой от БПЛА

Полковник Демиров: ВС России получили бронированные топливозаправщики
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Служба горючего Вооруженных сил (ВС) России получила новые топливозаправщики с защитой от ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил начальник управления (ракетного топлива и горючего) департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковник Владимир Демиров в интервью «Известиям».

«Приняты на снабжение автотопливозаправщики тактического звена АТЗ-8-4320 и АТЗ-7,5-5557. Они имеют штатные съемные элементы бронирования, оборудованные средствами РЭБ, а также комплектами защиты от БПЛА, что значительно повышает их живучесть», — сказал Демиров.

Также военные получили автоцистерны АЦ-17-65115, которые позволяют транспортировать два продукта одновременно. Машина несет двухсекционную емкость. Начальник управления добавил, что в процессе войсковой эксплуатации хорошо себя зарекомендовала автоцистерна АЦ-14-63501. Она создана с использованием самозатягивающегося материала, который выдерживает попадание автоматной пули.

В ноябре стало известно, что ВС России получили новые топливозаправщики большой вместимости на шасси КамАЗ. Технику используют для доставки топлива на полевые склады в зону специальной военной операции.

