«Известия»: ВС России получили «КамАЗы»-топливозаправщики

Вооруженные силы (ВС) России получили «КамАЗы»-топливозаправщики. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает газета «Известия».

По данным издания, техника используется тыловыми подразделениями для доставки топлива на полевые склады в зону специальной военной операции. Каждый «КамАЗ» может переводить до 10 тонн топлива.

«Это в обороне выехал на закрытую огневую позицию, пострелял — расход меньше. А когда идет постоянный маневренный бой, траты выше. Поэтому такая техника необходима в больших количествах», — заметил военный эксперт Алексей Леонков.

Полковник Александр Перенджиев уточнил, что «КамАЗы» отличаются высокой проходимостью. Военный эксперт Юрий Лямин добавил, что у данной техники хорошая ремонтопригодность.

В октябре Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что российский боевой модуль «Спица», который устанавливают на бронеавтомобили, превратили в средство борьбы с дронами.

В сентябре тот же канал обратил внимание на ролик с новой партией седельных тягачей «КамАЗ-65221» с дополнительной защитой во время транспортировки по железной дороге.